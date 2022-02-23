Иркутск, , 08:42 — REGNUM За январь 2022 года в Иркутской области сразу на 11% увеличилась стоимость проезда в трамвае, повышение произошло в некоторых городах области. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается также, что взять автомобиль в аренду теперь можно за 114 рублей в час, что на 9% дороже, чем в декабре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Иркутской области зафиксировано существенное повышение стоимости проезда: билеты на поезда дальнего следования стали дороже, как в купейном (на 20%), так и в плацкартном вагоне (на 12%).

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