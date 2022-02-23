Донецк, 23 февраля 2022, 08:38 — REGNUM ВСУ провели обстрел населенного пункта Спартак в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило 23 февраля представительство ДНР в СЦКК.
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Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Спартак. Выпущено 5 мин калибром 82 мм, отмечается в сообщении.
С вечера 22 февраля ВСУ ведут обстрелы населенных пунктов ДНР. Ранее обстрелу подвергаются населенные пункты Докучаевск, Набережное, Донецк, Новоласпа.
Также ВСУ впервые с 2018 г. применили реактивную систему залпового огня «Град» по Донецку.