Донецк, 23 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. ВСУ провели обстрел населенного пункта Спартак в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 23 февраля представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Спартак. Выпущено 5 мин калибра 82 мм, отмечается в сообщении.

С вечера 22 февраля ВСУ ведут обстрелы населенных пунктов ДНР. Ранее обстрелу подверглись населенные пункты Докучаевск, Набережное, Донецк, Новоласпа.

Также ВСУ впервые с 2018 г. применили реактивную систему залпового огня «Град» по Донецку.