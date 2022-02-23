Иркутск, 23 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. За январь 2022 года индекс потребительских цен на платные услуги в Иркутской области составил 100,4%, а к январю 2021 года — 104,6%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Отмечается также, что наибольшее повышение зафиксировано на осмотр животного ветеринаром — на 17%, средняя стоимость этой услуги составила 500 рублей. Продолжали расти цены на юридические услуги, составление завещания и нотариальная доверенность подорожали соответственно на 15% и 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области потребительские цены на товары и услуги за 2021 год выросли на 8,9%, а за декабрь — на 1%.

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