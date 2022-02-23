Чебоксары, , 08:34 — REGNUM К 1 апреля водохранилища Волжско-Камского каскада, где с декабря приток превышает норму, должны быть готовы к пропуску половодья. Об этом сообщается на сайте Росводресурсов по итогам заседания межведомственной рабочей группы.

На Чебоксарской ГЭС Rushydro.ru

На водохранилищах Волги и Камы продолжается предполоводная сработка для подготовки к приёму большой воды.

«К 1 апреля водохранилища должны быть сработаны до отметок, предусмотренных правилами. Сейчас обстановка на объектах штатная, гидроузлы работают в установленных режимах», — заявил начальника управления Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.

В ведомстве отмечают, что с декабря, на Волжско-Камском каскаде отмечается приток, превышающий норму. По подсчётам Росгидромета, в январе в водохранилища поступило 118% воды от нормы, прогноз на февраль и в целом на первый квартал 2022 года — соответственно 117% и 111%. Сообщается, что интенсивнее остальных наполнятся Иваньковское, Шекснинское и Куйбышевское водохранилища.

В настоящее время, по данным ведомства, толщина льда на реках водосборного бассейна колеблется от 0 до 58 см, полностью без снежного покрова остаются «только 2% площади». Запасы воды в снеге в целом по каскаду превышают норму на 21%.

Отметим, что на гидроэлектростанциях каскада началась подготовка к половодью. В частности, на Чебоксарской ГЭС до 1 апреля паводковая комиссия проведёт более 40 организационно-технических мероприятий, в том числе проверит гидротехнические сооружения, здания, дренажные устройства, оборудование, запасы необходимых материалов, оперативно-диспетчерскую связь и локальную систему оповещения населения.

Запасы воды в снеге в бассейне Чебоксарского водохранилища составляют 147% от нормы, что выше прошлогодних показателей на 26%.