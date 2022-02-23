Луганск, 23 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В районе троллейбусного депо в Луганске прогремел взрыв, к которому причастны украинские диверсанты. Об этом 23 февраля сообщили в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Взрыв

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«В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04:15 (совпадает с мск) в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на месте происшествия ведут работы представители оперативных служб и правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что участившиеся случаи нарушений режима перемирия в Донбассе вызывают беспокойство.