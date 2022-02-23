Ревда, Свердловская область, , 08:29 — REGNUM На выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха в 2021 году Среднеуральский медеплавильный завод (предприятие металлургического комплекса УГМК) направил порядка 257 миллионов рублей. Об этом сообщил директор предприятия Багир Абдулазизов на заседании коллегии министерства природных ресурсов Свердловской области. Все мероприятия выполнены в рамках реализации Соглашения с правительством региона о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды.

DSC 2647 Фото: ugmk.com

Нужно отметить, что СУМЗ одним из первых в 2011 году подписал такое Соглашение. До 2020 года (срок действия) все обязательства по нему выполнены. В декабре 2020 года подписано новое Соглашение.

«Мы взяли на себя обязательства поддерживать достигнутые нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов. В сравнении с 2020 годом в 2021 году удельные выбросы на тонну меди снижены с 22,8 кг до 21,9 кг. Сброс загрязняющих веществ снизился на 594 тонны. Работаем по всем направлениям: по водным ресурсам, по почве, по воздуху, развиваем предприятие в плане модернизации производства, — подчеркнул Багир Валерьевич. — Это часть утвержденной стратегии Уральской горно-металлургической компании, направленной на планомерную минимизацию негативного воздействия промышленных объектов на окружающую среду».

Самое крупное из мероприятий — это техническое перевооружение отделения тонкой очистки конвертерных газов медеплавильного цеха СУМЗа с заменой электрофильтров и реконструкцией газоходных трактов. На реализацию проекта в 2021 году направлено свыше 132 млн рублей. В целом на выполнение комплекса мероприятий запланировано 836 млн рублей. Данная работа будет закончена в 2023 году.

Эффективность принимаемых мер основывается на постоянном экологическом мониторинге почвы, снежного покрова, подземных, поверхностных и сточных вод, промышленных выбросов и атмосферного воздуха, растительности. Результаты природоохранной деятельности ежегодно подтверждают сторонние независимые аккредитованные лаборатории.