Чита, , 08:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 136 796 (+1621 за минувшие сутки). Это на 84 больше, чем сутками ранее.

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Вместе с тем 112 730 пациентов (+556 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2462 человека (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 158 (-20 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 25 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+6 за сутки).

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