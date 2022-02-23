Киев, 23 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Илья Кива — депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — заявил, что Польша, Венгрия, Румыния могут предъявить права на некоторые территории, вошедшие в состав Украины во времена СССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Он раскритиковал курс на декоммунизацию на Украине и допустил «аннексию» территорий страны со стороны трех стран.

«Теперь ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена … во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», — написал парламентарий в Telegram-канале.

Он допустил развитие данного сценария, так как местные жители получают второе гражданство:

«Тернопольская, Волынская, Львовская, Черновицкая области давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии».

21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.