Санрайз, США, , 08:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл» обыграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайзе и закончилась победой гостей со счетом 4:6.

В составе победителей голы забили шведский форвард Филип Форсберг (13-я минута), Роман Йози (31-я), российский нападающий Яков Тренин (32-я), оформивший в матче дубль Таннер Жанно (51, в большинстве и 59-я, в пустые ворота) и финский форвард Микаэль Гранлунд (55-я, в большинстве).

У «Пантерз» шайбами отличились Сэм Райнхарт (7-я, в большинстве), чешский защитник Радко Гудас (22-я), Аарон Экблад (30-я) и Сэм Беннет (49-я).

Российский нападающий «Флориды» Максим Мамин не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Нэшвилл» 25 февраля дома сыграет с клубом «Даллас Старз», а «Флорида» в этот же день также у себя встретится с командой «Коламбус Блю Джекетс».