Вашингтон, 23 февраля 2022, 08:17 — REGNUM Минфин США ввел санкции против детей российских чиновников. Соответствующие данные опубликованы на сайте министерства.
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Санкции вводятся против:
Дениса Бортникова — сын главы ФСБ Александра Бортникова.
Петра Фрадкова — сын экс-премьера Михаила Фрадкова.
Владимира Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций РФ — Военного банка и ВЭБ.
Также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга РФ.