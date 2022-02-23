Осло, , 08:15 — REGNUM Учения Североатлантического альянса Cold Response («Холодный ответ»), которые должны состоятся в марте или апреле 2022 года, пройдут по плану. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре 22 февраля на пресс-конференции.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Маневры разделены на несколько этапов. Ряд из них пройдут в Норвежском море, а также в северных и центральных регионах Норвегии. В учениях будут участвовать до 35 тысяч военнослужащих из 28 государств. Кроме того, для проведения Cold Response направят американский и британский авианосцы «Гарри Трумэн» и «Принц Уэльский».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Польше начались международные военные учения Saber Strike 22 («Удар сабли — 22»), которые были организованы под руководством командования Вооруженных сил США в Европе (EUCOM).

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