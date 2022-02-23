Иркутск, 23 февраля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В январе 2022 года стоимость новых автомобилей (импортных и отечественных) вновь увеличилась. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, рост цен составил 2%.

Автомобиль

Помимо этого выросли цены на бензин всех марок (+ 1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года рост цен на новые автомобили отечественного автопрома в Приангарье составил 4%. Подорожало и моторное топливо: бензин марки АИ-98 на 3%, дизельное топливо — на 1,3%.

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