Иркутск, , 08:11 — REGNUM Непродовольственные товары в январе меньше подвергались колебаниям цен. Рост наблюдался на навесные зеркала для ванных комнат (6%), кровати для новорожденных (4%).

Доски

На 2−3% подорожали пылесосы, фотоаппараты, триммеры, мониторы для компьютеров, моноблоки и светодиодные лампы.

Из строительных материалов подорожало оконное стекло (7%), средняя цена на которое составила 1089 рублей за кв. метр. Кроме того, еврошифер, металлочерепица и керамическая плитка подорожали на 2%. Вместе с тем немного подешевели плиты древесностружечные (на 3%) и доска обрезная (на 1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года потребительские цены на товары и услуги в Приангарье выросли на 1%, а к январю 2021 — на 9,4%.

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