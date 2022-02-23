Москва, , 08:10 — REGNUM Специалисты государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева подготовили к отправке на космодром Байконур ракету-носитель «Протон-М», которая будет использоваться для старта миссии «ЭкзоМарс-2022». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Протон-М» на стартовой площадке (сс) alexpgp

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко отметил, что на московской площадке ракета прошла полный цикл подготовки. Он добавил, что ракета будет отправлена на космодром в марте 2022 года. Вместе с ракетой на Байконур будут отправлены разгонный блок «Бриз-М» и головной обтекатель для миссии «ЭкзоМарс-2022».

Миссия «ЭкзоМарс-2022» является совместным проектом Роскосмоса и Европейского космического агентства. В состав миссии входят перелётный и десантный модули, российская посадочная платформа «Козачок» и европейский марсоход «Розалинд Франклин».

Старт миссии должен состояться в пусковое окно с 20 сентября по 1 октября 2022 года. Планируется, что аппараты миссии прибудут на Марс в июне 2023 года.

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