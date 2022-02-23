Акапулько, Мексика, 23 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл представителя Франции Бенуа Пэра в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Акапулько. Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) robbiesaurus Даниил Медведев

Спортсмен из России обыграл француза в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 41 минута. За это время Медведев, являющийся второй ракеткой мира, три раза подал навылет, 10 раз ошибся при подаче и смог реализовать четыре из девяти брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 49-е место в рейтинге АТР, подал навылет четыре раза, трижды ошибся при подаче и реализовал только один из четырех брейк-пойнтов.

Отметим, в следующем круге соперником Даниила Медведева станет победитель противостояния между мексиканцем Алексом Эрнандесом и Пабло Андухаром из Испании.