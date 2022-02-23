Челябинск, 23 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области задержанная ранее за наркоторговлю 26-летняя женщина заподозрена в легализации денежных средств, полученных от своей противоправной деятельности. Об этом сообщает областной главк МВД.

delraycomputers webdesign Нет наркотикам

Ранее она была поймана на сбыте наркотических средств. У неё изъяли более 400 граммов запрещённых веществ.

Также было установлено, что подозреваемая получала за свою деятельность деньги в виде криптовалюты. А затем она конвертировала их рубли и переводила на счёт своей карты. Всего таким образом гражданка легализовала более 500 тысяч рублей.