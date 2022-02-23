Иркутск, 23 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Иркутская область готова оказать помощь и принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — детей, женщин, стариков. Об этом губернатор Приангарья Игорь Кобзев написал на своей странице в «Инстаграмме».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Он пояснил, что для него, как человека, много лет отслужившего в системе МЧС, ценность служить во имя обеспечения безопасности жизни простого гражданина, любого человека, нуждающегося в помощи, быть готовым прийти на помощь, всегда была и остаётся неизменной. Особенно, когда есть угроза вооружённого конфликта.

«Быть гуманным, помочь тем, кто в этом нуждается — это нормально для любого человека, а особенно для органов власти. Волонтёрский центр партии «Единая Россия» начал сбор средств для отправки в единый гуманитарный центр в Ростовской области. На своде — Яков Миндрулев, руководитель регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей».

Поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, — наша задача. Понимаю, что в этом вопросе будут разные мнения», — отметил глава региона.

Напомним, после решения России о признании независимости ДНР и ЛНР ситуация заметно успокоилась, жители Донецка, Луганска и других городов впервые за долгое время провели ночь в тишине.В соответствии с соглашениями между Россией и ЛНР и ДНР, помощь в обеспечении мира на их территории начали оказывать Вооруженные силы РФ.

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