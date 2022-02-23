Париж, 23 февраля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Финансовая помощь Украине со стороны Германии будет увеличена в ближайшие месяцы, заявила журналистам немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок 22 февраля перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в Париже.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

По ее словам, Берлин полностью солидарен с Киевом, что доказывает быстрое решение ФРГ присоединиться к антироссийским санкциям Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля российский публицист Тимофей Борисов заявил, что Германия откупается от Украины и от США, выделяя Киеву кредиты на сотни миллионов евро.

21 февраля заместитель главы офиса украинского президента Ростислав Шурма заявил, что ФРГ выделит Украине €150 млн на развитие на «зеленой» энергетики и готова вложить еще €1 млрд при успешном освоении первого кредита.