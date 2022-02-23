Москва, , 07:58 — REGNUM Штамм коронавируса «Дельтакрон» в России на настоящий момент не обнаружен, для оценки его опасности данных слишком мало. Об этом рассказала 22 февраля руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в интервью РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Информация о выявлении в Великобритании штамма «Дельтакрон», который является гибридом, получившимся в результате «скрещивания» штаммов «Дельта» и «Омикрон», была опубликована рядом СМИ. Черкашина пояснила, что данный вариант коронавируса в России не обнаружен.

Специалист предположила, что, скорее всего, свойства нового гибрида будут определяться мутациями в S-белке, отвечающими за заразность вируса и его способность проникать в клетку. Поэтому, вероятнее всего, «Дельтакрон» по своим свойствам будет близок к «Омикрону».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России наблюдается чёткая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекций.

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