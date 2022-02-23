РВСН проведут конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»
Москва, 23 февраля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Вооружённых сил России пройдёт конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж». Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В грандиозном конкурсе, направленном на создание достойного образа девушки в форме, «гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества», будут бороться 40 красавиц в погонах из разных уголков России.
В программу конкурса включены как общеармейские состязания — стрельба из автомата Калашникова, сборка-разборка оружия, преодоление огне-штурмовой полосы, так и конкурсы профессионального мастерства. В том числе по скоростной радиотелеграфии, по радиационной, химической и биологической защите, а также инженерной подготовке.
Праздник женского мастерства и красоты состоится в учебном центре связи РВСН в Переславль-Залесском.
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