Москва, 23 февраля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Вооружённых сил России пройдёт конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж». Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Женщины-военнослужащие

В грандиозном конкурсе, направленном на создание достойного образа девушки в форме, «гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества», будут бороться 40 красавиц в погонах из разных уголков России.

пресс-служба Минобороны РФ «Конкурсантки продемонстрируют свои навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, выполнят комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Грандиозные женские состязания включают в себя также творческий, кулинарный и интеллектуальный конкурс. Особое значение уделяется «кулинарному этапу», в котором при минимальном наборе продуктов за ограниченное время участницы должны раскрыть свои таланты и приготовить не менее трёх низкокалорийных праздничных блюд».

В программу конкурса включены как общеармейские состязания — стрельба из автомата Калашникова, сборка-разборка оружия, преодоление огне-штурмовой полосы, так и конкурсы профессионального мастерства. В том числе по скоростной радиотелеграфии, по радиационной, химической и биологической защите, а также инженерной подготовке.

пресс-служба Минобороны РФ «Профессиональный макияж станет одним из нормативов конкурса: участницы должны нанести его всего за одну минуту».

Праздник женского мастерства и красоты состоится в учебном центре связи РВСН в Переславль-Залесском.

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