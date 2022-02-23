Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Глобальные продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в январе 2022 года упали на 1,2% в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Автомобили Jordi Bernabeu Farrús

В январе 2022 года во всех странах мира продано 6 млн 571 тыс. легковых автомобилей. Крупнейшим рынком мира остаётся Китай, где за месяц реализовали 2 млн 500 тыс. авто. В сравнении с январём 2021 года продажи в Китае выросли на 4,4%.

В Северной Америке за месяц продано 993 тыс. автомобилей, что на 10,1% меньше, чем годом ранее. В странах Западной Европы продажи упали на 2,8% до 869 тыс.

Наиболее существенное падение продаж — на 24,4% — зафиксировано в странах Южной Америки. Там за первый месяц года дилеры продали 158,3 тыс. авто.

По итогам 2021 года во всём мире продано 81 млн 307 тыс. легковых автомобилей. В сравнении с результатами 2020 года продажи выросли на 4,6%.

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