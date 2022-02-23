Будапешт, 23 февраля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Венгрия направит войска в свои восточные регионы, которые граничат с Украиной, из-за угрозы наплыва беженцев на венгерскую территорию. Об этом сообщило правительство республики 22 февраля на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Решение венгерских властей объясняется «защитой границ и подготовкой к гуманитарной акции».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что в страны ЕС могут прибыть более 1 млн беженцев, если ситуация на Украине ухудшится.