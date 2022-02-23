Ульяновск, , 07:42 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Эти сведения приводит управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По информации ведомства, 22 февраля в регионе официально подтверждено 1493 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 93 больше, чем было выявлено 20 февраля. Суточный прирост составил 6,64%.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 859 431 лабораторное исследование на SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 5012.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области лабораторно выявлено 157 765 случаев заражения, победили болезнь 143 509 человек, умер 4241 ковидный больной.