Петропавловск-Камчатский, , 07:39 — REGNUM Пожар произошел в квартире жилого дома в Петропавловске-Камчатском в ночь на 23 февраля, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

По данным ведомства, возгорание началось в ванной комнате в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Дальней. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и в течение получаса ликвидировали пожар. В результате возгорания оказался поврежден потолок в ванной комнате не общей площади два квадратных метра. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля пожар произошел в жилом доме по улице Еременко в Ростове-на-Дону. В целях безопасности из здания спасатели вывели 20 человек. Пожар был ликвидирован, его общая площадь оценивалась в 20 квадратных метров. Пострадавших не было.