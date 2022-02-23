Кемерово, , 07:30 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил региональному правительству направить гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Кузбасс готов оказать помощь и поддержку жителям ДНР и ЛНР, которые оказались в сложных условиях, — отметил глава региона. — Нужно сделать всё, что от нас зависит, чтобы люди были обеспечены всем необходимым».

В Кузбассе начался сбор необходимых вещей для отправки в пункты временного размещения жителям Донбасса.

Напомним, что ранее Цивилёв заявил о готовности Кемеровской области принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

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