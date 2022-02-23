Берлин, 23 февраля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Европейские страны «судорожно» нуждаются в дополнительных поставках российского газа для заполнения своих полупустых хранилищ, 22 февраля заявил немецкий политолог Александр Рар.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По мнению эксперта, по этой причине они не станут вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», а Берлин приостановил сертификацию объекта только с целью «сохранить лицо».

«Никто санкции против российского газа вводить не будет. Это самоубийственно. Поэтому пока Германия для того, чтобы сохранить лицо, показать, что она Россию хочет наказать за, как здесь говорится, нарушение международного права, вводит эту санкцию как самую жесткую», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Рар считает, что решение ФРГ носит временный характер и ни на что не влияет, поскольку Nord Stream 2 пока не запускали. Политолог подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

«Последнего слова о «Северном потоке — 2» не сказано. Его в любой момент можно подключить, и он может заработать», — полагает он.

Эксперт добавил, что Россия в ответ на санкции, которыми ей угрожают, может ввести в ответ «очень жесткие» санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст назвал «лицемерием» решение канцлера ФРГ Олафа Шольца по «Северному потоку — 2».