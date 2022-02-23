Североморск, Мурманская область, 23 февраля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Надводные корабли и атомные подводные лодки Северного флота (СФ) ВМФ России 22 февраля возвратились в пункты постоянного базирования после учений в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

пресс-служба СФ «Одним из последних у причала был ошвартован фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», успешно выполнивший ракетные стрельбы по береговой и морской целям».

В родную гавань также вернулись большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск», большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский», а также флагман СФ тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

пресс-служба СФ «23 февраля воины-североморцы примут участие в торжественных построениях, а на боевых кораблях и судах обеспечения вместе с государственным флагом будут подняты флаги расцвечивания».

Как сообщало ИА REGNUM, силами Северного и Черноморского флотов ВМФ РФ выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках учении сил стратегического сдерживания.

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