Корабли Северного флота после учений в Баренцевом море вернулись на базы
Североморск, Мурманская область, 23 февраля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Надводные корабли и атомные подводные лодки Северного флота (СФ) ВМФ России 22 февраля возвратились в пункты постоянного базирования после учений в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
В родную гавань также вернулись большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск», большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский», а также флагман СФ тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».
Как сообщало ИА REGNUM, силами Северного и Черноморского флотов ВМФ РФ выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках учении сил стратегического сдерживания.
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