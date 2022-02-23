Кемерово, , 07:19 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 23 февраля, медицинскую помощь получают всего 20 576 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 22 029 пациентов.

Коронавирус Permkrai.ru

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За прошедшие сутки в регионе выявили 1228 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время шесть пациентов скончались, 2675 человек выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 140 194 случая заражения коронавирусом, 117 529 человек выздоровели, 2089 пациентов скончались.