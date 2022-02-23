Тбилиси, , 08:10 — REGNUM Руководитель оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что грузинское правительство управляется российскими спецслужбами, сообщает 22 февраля tabula.ge.

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это правительство не является суверенным. У нас есть правительство, которое соблюдает российские интересы и контролируется не российскими политическими лидерами, а российскими службами безопасности. Правители второго и третьего уровней управляют нашим правительством. Это и есть истина. Грузинская мечта не хочет развития, прогресса, цивилизации, свободы слова, западных ценностей», — сказал Мелия.