Тбилиси, 23 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Руководитель оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что грузинское правительство управляется российскими спецслужбами, сообщает 22 февраля tabula.ge.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

«Это правительство не является суверенным. У нас есть правительство, которое соблюдает российские интересы и контролируется не российскими политическими лидерами, а российскими службами безопасности. Правители второго и третьего уровней управляют нашим правительством. Это и есть истина. Грузинская мечта не хочет развития, прогресса, цивилизации, свободы слова, западных ценностей», — сказал Мелия.