Тегеран, 23 февраля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. 22 февраля министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что страна подписала соглашения с Венесуэлой о капитальном ремонте нефте‑ и газоперерабатывающих заводов латиноамериканской страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Овджи сделал это заявление, выступая перед журналистами в кулуарах Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Дохе (Катар).

«К счастью, мы подписали меморандумы о взаимопонимании с некоторыми государствами-членами ФСЭГ», — отметил министр, имея в виду, например, подписание меморандумов о взаимопонимании по разработке нефтяных и газовых месторождений в Венесуэле.

Он также сообщил, что Иран и Венесуэла подписали другие меморандумы о взаимопонимании по капитальному ремонту венесуэльских нефте‑ и газоперерабатывающих заводов, а также передаче ноу-хау и экспорту технических и инженерных услуг в латиноамериканскую страну.

Овджи, который сопровождает иранского президента Ибрагима Раиси в рамках рабочего визита в Катар, заявил, что Иран также планирует подписать еще несколько документов с рядом других государств-членов ФСЭГ.