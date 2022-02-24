08:31 23.02.2022 Правительство и Верховный совет Хакасии поздравили жителей региона с Днём защитника Отечества. Читайте подробнее: Жителей Хакасии поздравляют с Днём защитника Отечества

08:52 23.02.2022 Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания региона Алексей Додатко поздравили жителей края с Днём защитника Отечества. Об этом: «Этот праздник — символ патриотизма»: красноярцев поздравили с 23 февраля

09:02 23.02.2022 В преддверии Дня защитника Отечества, отмечаемого в России 23 февраля, казаки Дальневосточного федерального округа организовали торжественные патриотические мероприятия. В Забайкальском казачьем обществе уроки мужества прошли в школах Читы и Улан-Удэ. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона. В Чите врио атамана Читинской станицы Евгений Мингазов посетил начальную общеобразовательную школу-интернат №4, где рассказал ребятам 1−4-х классов о традициях казачества, его истории и воинских подвигах казаков. В Улан-Удэ кавалер ордена Мужества, заслуженный сотрудник ОВД РФ, казачий полковник Владимир Филонов провел урок мужества для ребят казачьего класса средней общеобразовательной школы №31. Читайте подробнее: Забайкальские казаки провели уроки мужества

09:04 23.02.2022 Участник Великой Отечественной войны, житель Хакасии Анатолий Марьясов 23 февраля отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщили в республиканском министерстве труда и социальной защиты. Подробности в материале: Ветерану из Хакасии 23 февраля исполнилось 95 лет

09:07 23.02.2022 В Новосибирской области численность мужского населения на начало2021 года составила 1295,9 тыс. человек — 46,5% от общего числа жителей. Большинство из них проживали в городе — 78,4%. Такие данные приводит Новосибирскстат. Читайте также: В Новосибирской области пересчитали мужчин

09:08 23.02.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем защитника Отечества и пожелал здоровья и всего самого доброго. «23 февраля мы чествуем мужественных, сильных духом людей. Солдаты и офицеры нашей страны достойно исполняют свой долг, защищая мирную жизнь, безопасность граждан, профессионально, с честью обеспечивают обороноспособность России», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

09:11 23.02.2022 Удаленная работа привела к снижению интереса к празднованию 23 февраля и 8 марта. Об этом говорят результаты опроса разработчика CRM для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Подробности в материале: Удаленка привела к отмене празднования 23 февраля и 8 марта в 24% компаний

09:13 23.02.2022 Рассматривающие Россию в качестве своего главного врага Соединённые Штаты не спешат развязать войну с Москвой, так как они бессильны против российского ракетного оружия. Такое мнение 23 февраля высказывает китайский портал Baijiahao со ссылкой на мнение экспертов. Читайте также: Baijiahao: Россия способна уничтожить ВС США без применения ядерного оружия

09:16 23.02.2022 В Кемеровской области 620 тыс. мужчин заняты в экономике — 52% от общего числа работающих. Более 160 тыс. мужчин Кузбасса работают во вредных и опасных условиях труда, 43% из них — на угледобывающих предприятиях. Об этом сообщил Кемеровостат. Читайте подробнее: В Кузбассе 160 тыс. мужчин работают в опасных условиях труда — Кемеровостат

09:22 23.02.2022 В честь празднования Дня защитника Отечества в Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу Победы. В акции приняли участие руководство Бурятии, а также командование 36-й армией и общественники. Подробности в материале: «Наша армия лучшая в мире» — в Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу Победы

09:26 23.02.2022 «Парту Героя» установят в омской школе № 77 в честь участника Великой Отечественной войны Леонида Семёновича Вдовина. Подробности в материале: В омской школе установят «парту Героя»

09:33 23.02.2022 Владимир Путин сегодня почтит память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Московского Кремля.

09:39 23.02.2022 В Туве, по данным на начало 2021 года, проживало 158,3 тыс. мужчин, что составляет 47,9% от всего населения республики. Из них в трудоспособном возрасте находится 57,1%. Читайте подробнее: Средний возраст мужчин в Туве оказался ниже 30 лет

09:49 23.02.2022 Почти половина россиян считает 23 февраля праздником всех мужчин. В этом убеждены 42% опрошенных. Ещё 32% поздравляют только тех, кто служил в армии. Таковы данные исследования ВЦИОМ по случаю Дня защитника Отечества. Согласно его итогам, для 7% россиян 23 февраля оказалось обычным выходным. При этом доля женщин, которые считают этот день именно мужским праздником, составила 45%.

09:50 23.02.2022 Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания. Красноярский край. Автор Александр Черных krskstate.ru.

09:51 23.02.2022 [[[video-0]]] Владимир Путин в видеообращении поздравил с праздником ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых сил, всех граждан России.

09:53 23.02.2022 Утром 23 февраля в сквере имени Фрунзе в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Павшим воинам», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве. Читайте также: В Ростове-на-Дону возложили цветы к мемориалу «Павшим воинам»

09:58 23.02.2022 Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил всех жителей региона с Днём защитника Отечества. В его обращении сказано: «Дорогие жители области, поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот день по-настоящему символизирует патриотизм, мужество и безграничную любовь к родной земле. Навсегда вписаны в историю подвиги наших земляков, которые стали образцом чести и достоинства для молодого поколения. Наша общая задача — сохранить доблестные традиции и обеспечить мир для благополучия граждан. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и новых свершений!». Телеграм-канал губернатора.

09:59 23.02.2022 В День защитника Отечества для беженцев из Донбасса в Ростове-на-Дону организуют выездные концерты, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 февраля. Об этом: Для беженцев из Донбасса в Ростове-на-Дону организуют выездные концерты

10:08 23.02.2022 Сотрудники Бурятстата представили «мужскую» статистику в честь Дня защитника Отечества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, на начало 2021 года в республике проживало 470,4 тыс. мужчин, что составляет 47,7% от общей численности населения. Об этом: В Бурятии назвали самые «мужские» профессии

10:09 23.02.2022 Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания 23 февраля в Красноярске. Об этом сообщили в краевом правительстве. Читайте подробнее: Красноярцы почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания

10:12 23.02.2022 Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев: — Сегодня, в День защитника Отечества не хочется говорить о войне. А если вспоминать о ней, то только в контексте прошлого. В XX веке Россия уже принесла Европе мир, так должно быть и сейчас. Лучшая гарантия мира — сильная боеспособная армия. Современная армия это не только пушки и ракеты, это в первую очередь люди. Войны в 21-м веке выигрываются силой интеллекта, а не оружия.

10:21 23.02.2022 Барнаул. [[[video-1]]] В День защитников Отечества память героев почтили на площади Победы.

10:25 23.02.2022 Защищать Родину можно не только с оружием в руках, отметил глава Калмыкии Бату Хасиков в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом: Глава Калмыкии: «Защищать Родину можно не только с оружием в руках»

10:28 23.02.2022 Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»): — Защита своей Отчизны, своего дома — первейший долг, выполнение которого для каждого — дело чести. Этот всенародный праздник олицетворяет собой мощь Российской армии и Военно-морского флота, неразрывную связь поколений, священную память о героическом прошлом нашей страны. Это праздник не только тех, кто носит или носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины, работающих на её благо, живущих ее интересами, готовых защитить её в трудную минуту. Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне!

10:30 23.02.2022 Забайкалье. Флешмоб в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Республик прошел 23 февраля в парке Дома офицеров в Чите. Участие в нем приняли сотрудники молодежного центра «Искра», Дворца молодежи «Мегаполис», волонтеры, юнармейцы и неравнодушные забайкальцы. Во время флешмоба выступил коллектив Дома офицеров Забайкальского края со своей музыкальной композицией, а участники развернули флаг Российской Федерации в знак того, что жители Забайкалья и всей России не остаются в стороне и готовы поддержать народ дружеских республик.

10:30 23.02.2022 Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил с Днем защитника Отечества. «Защита Отечества всегда была и остается священным долгом россиян. В жестоких сражениях, не щадя жизни, наши отцы, деды, прадеды защищали границы, отстаивали свободу и независимость нашей Родины, оказывали помощь другим народам. И сегодня Армия России, мужество и сила россиян являются основой независимости нашей страны, залогом мира и безопасности на Земле. Поздравляю с Днем защитника Отечества! Желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!» — говорится в его поздравлении.

10:39 23.02.2022 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский поздравили военнослужащих и всех петербуржцев с Днём защитника Отечества. Читайте также: Петербуржцев поздравили с 23 февраля: вечером будет салют

10:45 23.02.2022 «В этот торжественный день особую признательность выражаю славным ветеранам — тем, кто победил в Великой Отечественной войне, стоял на страже мира в послевоенные годы, достойно исполнял интернациональный долг. Блестящие победы, героизм, мужество и стойкость воинов, святые традиции солдатской доблести и офицерской чести — яркий пример для подрастающего поколения — будущих защитников нашей великой Родины», — поздравил жителей Пензенской области с Днём защитника Отечества губернатор Олег Мельниченко. Об этом: Глава Пензенской области поздравил жителей с Днём защитника Отечества

10:46 23.02.2022 «Мужество, героизм, большая самоотдача по праву считаются исключительными чертами наших воинов. Поэтому для всех нас 23 февраля — дата, олицетворяющая силу духа, верность присяге защитников Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто служил, кто сейчас в рядах Вооруженных сил. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим мирную жизнь и будущее нашей Родины», — поздравил жителей Саратовской области с Днём защитника Отечества губернатор Валерий Радаев. Читайте также: Глава Саратовской области: «23 февраля — дата, олицетворяющая силу духа»

10:56 23.02.2022 Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей области с Днём защитника Отечества. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба регионального правительства. В поздравлении говорится о том, что праздник, символизирующий мужество, стойкость и патриотизм, был и остается одним из самых почитаемых в народе. Он объединяет всех, кому дорога судьба родной страны, кто желает сохранить ее великой и процветающей державой. Об этом: Калужский губернатор поздравил земляков с Днём защитника Отечества

11:01 23.02.2022 Россия продолжит развивать свои Вооружённые силы с помощью передовых технологий. Об этом 23 февраля заявил президент России Владимир Путин во время поздравления граждан с Днём защитника Отечества. Читайте далее: Россия обладает оружием, которому нет равного в мире — Путин

11:07 23.02.2022 На Урале 23 февраля проводится показ фильмов, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает Молодёжная казачья организация Оренбургского войскового казачьего общества. Читайте подробнее: Оренбургские казаки организовали кинопоказы ко Дню защитника Отечества

11:08 23.02.2022 В Томской области, по данным на начало 2021 года, насчитывалось 502 тыс. мужчин, что на 4,1 тыс. человек меньше, чем в начале 2017 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, где составили портрет среднестатистического томича к 23 февраля. Подробности в материале: Мужчин в Томской области становится меньше

11:16 23.02.2022 Целый ряд патриотических акций проводят казаки в Краснодарском крае к 23 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Казаки Кубани отмечают День защитника Отечества

11:27 23.02.2022 Казаки Дальневосточного федерального округа отмечают День защитника Отечества. (сс) Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

11:28 23.02.2022 [[[video-2]]] Мощные кадры от Минобороны России к 23 февраля.

11:35 23.02.2022 23 февраля в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице в Москве состоялась церемония возложения цветов к комплексу памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России», сообщает пресс-служба МЧС России. Мероприятие приурочено к Дню защитника Отечества. Руководство МЧС России возложило цветы к комплексу памятников. В торжественном мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений центрального аппарата МЧС России, ветераны и курсанты ведомственных вузов. Церемония завершилась гимном Российской Федерации в исполнении Показательного оркестра МЧС России. Источник: mchs.gov.ru

11:37 23.02.2022 МЧС России рассказывает о своих героях, которые ежедневно защищают своих граждан. Порой сотрудники ведомства рискуют жизнью, спасая людей. В системе МЧС России служит более 7 тысяч военнослужащих, в структуру ведомства входят 10 спасательных отрядов.

11:44 23.02.2022 Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплёров и Пётр Дубров, работающие на борту Международной космической станции, поздравляют с Днём защитника Отечества . [[[video-3]]] Видео Роскосмоса.

11:44 23.02.2022 В канун 23 февраля казаки Отдельского общества Липецкой области Центрального войска посетили военный аэродром Липецк-2. Казаки приняли участие в торжественном построении авиационного полка, поздравили лётчиков, инженеров и солдат с праздником, исполнив традиционные казачьи песни. Подробности в материале: Казаки поздравили липецких лётчиков с Днём защитника Отечества

11:52 23.02.2022 Врио министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян поздравил коллег и ветеранов с Днем защитника Отечества! «В этот день мы чествуем всех, кто стоит на страже безопасности страны, своим мирным трудом и воинским служением укрепляет ее авторитет, способствует благополучной жизни каждого ее гражданина. Для многочисленной команды МЧС России этот праздник имеет особое значение. Ежедневно сотрудники ведомства несут нелегкую службу во имя защиты населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций. Хочу выразить особую признательность ветеранам, которые остаются верны своему долгу. Вы служите примером для молодых сотрудников ведомства и вносите вклад в повышение авторитета спасательного дела. От всей души желаю всем здоровья, благополучия, надежного семейного тыла и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!»

11:53 23.02.2022 Флешмоб в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Республик прошел 23 февраля в парке Дома офицеров в Чите. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона. Сотрудники молодежного центра «Искра», Дворца молодежи «Мегаполис», волонтеры, юнармейцы и неравнодушные забайкальцы развернули флаг Российской Федерации в знак того, что жители Забайкалья и всей России не остаются в стороне и готовы поддержать народ дружеских республик. В это время коллектив Дома офицеров Забайкальского края выступал со своей музыкальной композицией. Об этом: «Своих не бросаем»: В Забайкалье прошёл флешмоб в поддержку ДНР и ЛНР

11:55 23.02.2022 Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. «Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, боевых действий и военной службы! 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В этот день мы вспоминаем героические страницы истории нашей страны, чествуем тех, кто в разные времена сражался за свободу и независимость Родины. Во все времена наши армия и флот надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары врага. Мы гордимся доблестью и героизмом ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, воинов-интернационалистов, участников контртеррористических и миротворческих операций — всех, кто с честью исполнял воинский долг, проявляя мужество, несгибаемую волю и преданность Отчизне. Сегодня личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая славные боевые традиции предшественников, эффективно решает ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите его национальных интересов, демонстрирует образцовую боевую выучку и высокий профессионализм. Дорогие друзья! Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо России! В ознаменование Дня защитника Отечества ПРИКАЗЫВАЮ: 23 февраля 2022 г. в 21:.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующей нормой расхода боеприпасов».

11:56 23.02.2022 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по случаю отмечаемого 23 февраля в России Дня защитника Отечества поздравил жителей региона с праздником. Об этом: Губернатор Забайкалья: «Желаю всем нам быть сильными духом»

11:56 23.02.2022 Сергей Шойгу. mil.ru

12:01 23.02.2022 Глава Барнаула Вячеслав Франк по случаю отмечаемого в Росси 23 февраля Дня защитника Отечества поздравил горожан с праздником. Об этом: Глава Барнаула: «Пусть всегда будет мирным небо над нашей страной!»

12:05 23.02.2022 В Республике Алтай сегодня проживет 14 участников Великой Отечественной войны. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохорордин, поздравив их с Днём защитника Отечества. Об этом: В Горном Алтае проживают 14 ветеранов Великой Отечественной войны

12:07 23.02.2022 23 февраля 2022 г. в 21:00 в городах России произведут артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооружённых сил в соответствии с приказом министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Подробности в материале: В честь 23 февраля в городах России прогремят артиллерийские салюты

12:07 23.02.2022 По случаю Дня защитника Отечества, отмечаемого в России сегодня, 23 февраля, на Мемориале Славы в Барнауле побывала представительная делегация. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, секретарь Алтайского реготделения «Единой России», председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко, секретарь Барнаульского местного отделения партии, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, начальник управления ФСБ по Алтайскому краю Роман Плотников, начальник ГУ МВД по краю Андрей Подолян, начальник ГУ МЧС России по региону Александр Макаров, начальник УМВД России по г. Барнаулу Александр Майдоров вместе с представителями патриотических, молодежных и общественных организаций возложили цветы к Мемориалу Славы. Читайте также: В Барнауле почтили память героев Отечества

12:21 23.02.2022 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил жителей России с Днём защитника Отечества, сообщает 23 февраля пресс-служба правительства. Об этом: Мишустин поздравил жителей России с Днём защитника Отечества

12:25 23.02.2022 На боевом дежурстве в вооруженных силах России находится оружие, не имеющее аналогов в мире. Об этом 23 февраля заявил президент страны Владимир Путин во время поздравления с Днем защитника Отечества. Подробности в материале: Путин заявил о новом российском оружии, которому нет равных

12:40 23.02.2022 Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В его поздравлении сказано: «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества.Этот праздник дорог всем, кто любит Родину, чувствует ответственность за ее судьбу. 23 февраля мы отдаем дань уважения тем, кто сегодня стоит на страже безопасности страны, противостоит любым угрозам, охраняет покой и мирную жизнь миллионов наших граждан, трудится на благо развития и процветания России. Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия».

12:40 23.02.2022 Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

12:54 23.02.2022 По случаю отмечаемого в России сегодня, 23 февраля, Дня защитника Отечества, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко поздравили всех, кто отмечает этот праздник. Читайте подробнее: Первые лица Алтайского края — защитникам Отечества: сил, успехов, поддержки

12:59 23.02.2022 В Екатеринбурге состоялось открытие памятника военнослужащим. Он расположен на площади перед центральным входом в Екатеринбургское суворовское военное училище. Об этом: В Екатеринбурге открыли памятник военнослужащим — фоторепортаж

13:15 23.02.2022 Поздравление врио главы МЧС России Александра Чуприяна с Днем защитника Отечества: «Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! В этот день мы чествуем всех, кто стоит на страже безопасности страны, своим мирным трудом и воинским служением укрепляет ее авторитет, способствует благополучной жизни каждого ее гражданина. Для многочисленной команды МЧС России этот праздник имеет особое значение. Ежедневно сотрудники ведомства несут нелегкую службу во имя защиты населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций. Хочу выразить особую признательность ветеранам, которые остаются верны своему долгу. Вы служите примером для молодых сотрудников ведомства и вносите вклад в повышение авторитета спасательного дела. От всей души желаю всем здоровья, благополучия, надежного семейного тыла и дальнейших успехов в службе на благо Отечества»!

13:19 23.02.2022 Забайкальский край. Поздравляя с Днем защитника Отечества, глава регионального парламента Кон Ен Хва отметил, что приграничный край привык гордиться своими отважными воинами: «От лица депутатского корпуса Забайкальского края поздравляем вас с Днём защитника Отечества — с праздником, объединяющим все поколения россиян! Мы по праву считаем День защитника Отечества всенародным, поскольку нет в Забайкалье городов и сёл, чьи сыновья не носили бы с честью военную форму. Более того, наш приграничный край, который долгое время имел статус столицы крупнейших военных округов страны, привык гордиться своими отважными воинами. Вы не раз демонстрировали верность воинскому долгу, любовь к своей стране, способность выполнять поставленные задачи любой ценой во имя мира и спокойствия наших граждан».

13:20 23.02.2022 Венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве возложил 23 февраля в День защитника Отечества президент России Владимир Путин. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба Кремля. Читайте подробнее: Путин 23 февраля возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

14:01 23.02.2022 В Ижевске у Монумента боевой и трудовой славы в Сквере Победы 23 февраля, в День защитников Отечества, состоялась церемония возложения цветов. «Особые слова признательности ветеранам, великому поколению Победителей. Они учат нас держать удар и не сдаваться ни при каких обстоятельствах», — написал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях. Читайте также: В Удмуртии отмечают День защитника Отечества

15:06 23.02.2022 В Свердловской области 23 февраля состоялась детская зарница «Егоровский сполох 2022». Участие в ней приняли военно-патриотические клубы «Кречет» и «Курень», сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы Станицы Исетской младший урядник Никита Тырцев. Подробности в материале: На Урале прошла детская зарница «Егоровский сполох 2022»

15:40 23.02.2022 «Все граждане Киргизии с благодарностью вспоминают героический подвиг защитников Родины, склоняя голову перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей тогда единой державы», — президент Киргизии поздравил соотечественников с Днем защитника Отечества. Подробности в материале: Президент Киргизии поздравил киргизстанцев с Днем защитника Отечества

15:53 23.02.2022 В Калуге 23 февраля в День защитников Отечества на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Читайте также: В Калуге почтили память павших защитников Отечества

15:55 23.02.2022 Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) возложили венки и цветы к Вечному огню у Монумента Славы в Новосибирске. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. Об этом: Новосибирские военнослужащие возложили цветы к Вечному огню

15:59 23.02.2022 В честь Дня защитника Отечества на телевизионной башне в Нижнем Новгороде вечером 23 февраля включат праздничную подсветку. Телебашню украсят армейские звезды, триколор, георгиевская лента и залпы светового салюта. Читайте подробнее: Нижегородскую телебашню украсят в честь Дня защитника Отечества

19:22 23.02.2022 Поздравление по случаю Дня защитника Отечества. kremlin.ru

19:36 23.02.2022 На острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы Республики Бурятия — Улан-Удэ — состоялся праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества. В небо было запущено более 300 фейерверочных зарядов, сообщает Пресс-служба Восточного военного округа. Жители Улан-Удэ смогли увидеть порядка десяти видов праздничных салютов, в частности, «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега-1, — 2, — 4», «Небо». Заряды представленны в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый. Ранее на одном из полигонов в Бурятии военнослужащие сводного салютного дивизиона Восточного военного округа провели несколько совместных тренировок. В мероприятии приняли участие артиллерийские подразделения двух воинских частей. В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.

19:38 23.02.2022 В Майкопе состоялась масштабная акция Воздушно-космических сил, посвященная Дню защитника Отечества и 80-летию учебного авиационного полка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. Началась акция с торжественного концерта в городской филармонии, в ходе которого были награждены ветераны и отличившиеся военнослужащие, а также свою праздничную программу продемонстрировали муниципальные творческие коллективы. После этого мероприятие продолжилось на аэродроме Майкоп, где были развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты военных вузов ВКС. Кульминацией акции стало выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Летчики продемонстрировали комплекс фигур высшего группового и одиночного пилотажа на строевых истребителях МиГ-29 училища. В мероприятии приняли участие руководство и личный состав училища и учебного авиационного полка (г. Майкоп), ветераны и юнармейские отряды, представители местной администрации.

19:39 23.02.2022 В Магадане накануне Дня защитника Отечества прошла торжественная церемония памяти. (сс) Пресс-служба мэрии Магадана

19:41 23.02.2022 В Ростове-на-Дону офицеры Южного военного округа (ЮВО) возложили цветы к мемориальному комплексу «Защитникам Юга России», расположенному на улице Пушкинской возле здания штаба ЮВО, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Отдать дань уважения воинам — защитникам России разных эпох пришли участники Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн и военных конфликтов, священнослужители, учащиеся кадетских корпусов и общеобразовательных организаций города. Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн, а также в современных вооруженных конфликтах. Церемонию завершил торжественный марш ротыпочетного караула ЮВО. Праздничные мероприятия, торжественные митинги, дни открытых дверей, возложение цветов к монументам и памятникам прошли в более чем 50 гарнизонах, воинских частях и соединениях ЮВО.

19:42 23.02.2022 В центре города Белогорска Амурской области артиллеристы общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в честь Дня защитника Отечества дали праздничный салют, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В 21 час жители и гости города увидели в ночном небе над центральной площадью цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и двух оттенков красного цветов. Около трехсот разрывов пиротехнических зарядов марки «Ассоль», выпущенных из современной салютной установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ, создали в небе незабываемое многоцветное световое представление. Управляли салютной установкой самые опытные военнослужащие артиллерийского соединения, уже принимавшие участие в салюте, посвященном Дню Победы, в Белогорском гарнизоне.

19:43 23.02.2022 В Белогорске военнослужащие салютовали в День защитника Отечества. mil.ru

19:46 23.02.2022 В населенном пункте Ченковце-Масловце Трнавского края Словацкой Республики состоялось открытие нового надгробия и памятника на Могиле Неизвестного Солдата — воина Красной армии, погибшего в боях за освобождение Словакии от фашистских оккупантов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. В мероприятии принял участие посол России Игорь Братчиков, сотрудники представительства Министерства обороны РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Словацкой Республике и военного атташата, руководители дипломатических миссий Белоруссии и Казахстана в Словакии, а также представители местной общественности. В своем выступлении российский посол отметил важность сохранения памяти о жертвенном подвиге людей разных национальностей, спасших Европу от фашизма. За освобождение Словакии погибло 63 518 советских военнослужащих. Плечом к плечу с ними сражались бойцы 1-го чехословацкого армейского корпуса, словацкие партизаны и солдаты румынской армии. Проект памятника на Могиле Неизвестного Солдата Красной армии был разработан при участии сотрудников представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Словацкой Республике. Он был изготовлен на средства словацких граждан. Игорь Братчиков выразил благодарность председателю Клуба истории Великой Отечественной войны в городе Братиславе Любомиру Банику, который организовал проведение работ по установке нового надгробия и памятника на могиле советского воина. В 2021 году за счет средств частных лиц и общественных организаций на территории Словацкой Республики было отремонтировано 10 военно-мемориальных объектов, в том числе шесть могил воинов Красной армии: в н.п. Илия (могила младшего лейтенанта Павла Толстеля), в н.п. Добра Вода, Закопчие, Капишова, Коритарки и Спишска Бела (могилы неизвестных воинов и советских партизан).

19:49 23.02.2022 В Словацкой Республике открыли памятник на Могиле Неизвестного Солдата Красной армии. mil.ru

20:28 23.02.2022 Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к мемориальному комплексу Славы Героев Советского Союза и Российской Федерации 201-й военной базы в честь празднования Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ. На торжественной церемонии командир военной базы полковник Евгений Ковылин вместе с офицерами управления, ветеранами соединения и военнослужащими роты почетного караула почтили минутой молчания память воинов, погибших в ходе исполнения воинского долга. В честь профессионального праздника командир соединения наградил лучших военнослужащих ведомственными медалями, грамотами, памятными знаками и ценными подарками. В конце торжественного мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем, отдавая дань уважения старшему поколению и чествуя ветеранов. Также в этот день на территории части была развернута выставка современного вооружения и техники. На выставке были представлены образцы стрелкового оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств связи, экипировки.

20:30 23.02.2022 Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания. Красноярский край. Автор Александр Черных. krskstate.ru.

20:30 23.02.2022 В Новочеркасске (Ростовская область) казачата поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём защитника Отечества. Организаторами акции выступили две общественные организации — «Союз казаков Дона» и «Общественное движение Новочеркасска», передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 февраля. Подробности в материале: Донские казачата поздравили ветеранов войны с Днём защитника Отечества

20:43 23.02.2022 В Тюмени в День защитника Отечества на реке Туре успешно прошла спецоперация «Лёд». Об этом: Тюменцы в День защитника Отечества участвовали в спецоперации Фото пресс-службы горадминистрации Тюмени.