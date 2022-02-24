День защитника Отечества отмечается сегодня, 23 февраля, в России.

Праздник появился в 1918 году. Официальным праздничным выходным 23 февраля стало в 2002 году.

Сейчас с Днём защитника Отечества поздравляют всех мужчин, а не только военных.

В городах РФ и ряда стран СНГ в честь этого праздника проходят различные мероприятия.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества
07:05 23.02.2022

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днём защитника Отечества в ходе видеообращения 23 февраля.

Читайте также: Путин поздравил российских военных с Днем защитника Отечества

07:06 23.02.2022

В Москве в Музее Победы на Поклонной горе расскажут, как 23 февраля праздновали День защитника Отечества в годы Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Музей Победы расскажет о праздновании 23 февраля в годы войны

07:08 23.02.2022

Концерт, выставку военной техники и авточеллендж планируют провести 23 февраля в Уфе в рамках празднования Дня защитника Отечества.

Читайте также: В Уфе раскрыли планы по празднованию Дня защитника Отечества

07:09 23.02.2022

Встречу с учащимися школы №7 города Аши (Челябинская область) провёл в честь Дня защитника Отечества председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев.

Читайте также: На Урале ветеран СОБР провёл к Дню защитника Отечества встречу с учащимися

07:14 23.02.2022

Культурные центры, школы искусств, музеи, библиотеки и парки Москвы подготовили специальную праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Об этом 19 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Читайте также: В Москве подготовили развлекательную программу к 23 февраля

07:17 23.02.2022

Горожане с флагом России в День pащитника Отечества. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:17 23.02.2022

Статистики к 23 февраля представили портрет среднестатистического мужчины в Красноярском крае.

Читайте также: В Красноярском крае насчитали 436 мужчин-долгожителей

07:18 23.02.2022

В Тюмени жители дома № 32/1 по улице Эрвье собрали на подарок любимому дворнику дяде Жене более 30 тысяч рублей.

Читайте также: В Тюмени жители дома одарили любимого дворника ко Дню защитника Отечества

07:18 23.02.2022

В Москве в День защитника Отечества 23 февраля все уличные парковки будут бесплатными, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Парковки в Москве 23 февраля будут бесплатными

07:19 23.02.2022

Почти каждый четвёртый мужчина в России (23%) в День защитника Отечества обычно не получает никаких подарков. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Читайте также: Мужчины России рассказали, какие подарки получают на 23 февраля

07:21 23.02.2022

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести торжественные мероприятия в рамках празднования Дня защитника Отечества в республике.

Читайте также: В Башкирии раскрыли планы по празднованию Дня защитника Отечества

07:26 23.02.2022

Космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Антон Шкаплеров поздравили граждан России с Днём защитника Отечества. Записанное на Международной космической станции видеообращение опубликовал космонавт Шкаплеров 23 февраля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«23 февраля — это праздник всех тех, кто служил, только готовится к воинской службе и, конечно же, тех, кто сейчас защищает рубежи нашей большой и необъятной Родины», — подчеркнул Шкаплеров.

Подробности в материале: Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днём защитника Отечества

07:27 23.02.2022

Согласно опросам, корпоративные подарки к праздникам 23 февраля и 8 марта дарят в 47% и 50% российских компаний. Выдают премии сотрудникам к этим праздникам — 14% и 17% соответственно.

Читайте также: Подарки сотрудникам на 23 февраля и 8 марта дарят в 50% компаний РФ

07:27 23.02.2022

Почти половина жителей России (45%) считают 23 февраля профессиональным праздником всех военных. Мужским днём 23 февраля назвали 36% опрошенных. Для 13% это просто ещё один выходной день.

Читайте также: 45% жителей России считают 23 февраля праздником всех военных

07:28 23.02.2022

Корпоративы на праздники 23 февраля и 8 марта планируют провести 43% компаний в России (в 2021 году — 29%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Читайте также: Корпоративы на 23 февраля и 8 марта проведут 43% компаний в России

07:34 23.02.2022

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил 21 февраля, накануне Дня защитника Отечества, памятную медаль «80 лет освобождения Калуги» ветерану Великой Отечественной войны Николаю Фролову. 25 февраля Николаю Ивановичу исполнится 97 лет.

Читайте также: Глава Калуги вручил памятную медаль ветерану войны

07:34 23.02.2022

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев 21 февраля, накануне Дня защитника Отечества, вручил памятные медали «80 лет освобождения Калуги» членам ветеранской организации «Боевое братство» и членам организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».

Читайте также: Глава самоуправления Калуги наградил инвалидов войны

07:35 23.02.2022

В Магадане накануне Дня защитника Отечества прошла торжественная церемония памяти. Военнослужащие несли почетный караул у монумента «Узел памяти».

Читайте также: В Магадане в честь защитников Отечества дали салютные залпы

07:36 23.02.2022

В Красноярском крае по состоянию на 1 января 2021 года проживало 1332,5 тысячи мужчин. Как сообщили 22 февраля в Красноярскстате, это 46,7% общей численности населения края.

Читайте также: Назван средний возраст мужчин в Красноярском крае

07:36 23.02.2022

В Хабаровском крае проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Читайте также: В Хабаровском крае масштабно отмечают День защитника Отечества

07:57 23.02.2022

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по случаю Дня защитника Отечества, отмечаемого сегодня, 23 февраля, обратился к жителям региона с поздравлением.

В нем, в частности, говорится:

«Сегодня — День защитника Отечества. Праздник тех, кто стоит на страже интересов страны. Людей, которые верой и правдой служат на благо государства. И ребят, которым только предстоит стать его защитой и опорой.

В нашей истории было много непростых этапов. И благодаря силе, храбрости и доблести людей — страна выстояла. Отдельные слова благодарности — ветеранам боевых действий. Всё, что вы сделали, — подвиг, ни больше и не меньше. И даже сейчас вы — в строю, занимаетесь с молодежью, помогаете подрастающему поколению сделать правильный выбор в жизни. Спасибо вам!»

Читайте также: Губернатор Приангарья — ветеранам: «Всё, что вы сделали, — подвиг»

07:59 23.02.2022

В Ульяновской области основные мероприятия в честь 23 февраля пройдут в учреждениях культуры.

Об этом: В Ульяновской области пройдут праздничные мастер-классы и экскурсии

08:08 23.02.2022

Губернатор Кемеровской области поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества. Он подчеркнул, что «в этот день мы отдаём и дань памяти бойцам, ценой своих жизней отстоявшим независимость нашей родной земли в жестоких сражениях Великой Отечественной и проявившим героизм в других войнах».

Читайте подробнее: «Вся история российской армии — это летопись подвигов» — глава Кузбасса

08:14 23.02.2022

Мероприятие в честь Дня защитника Отечества в Приморском крае. (сс) Диана Шарафулисламова (Правительство Приморского края)

08:16 23.02.2022

Автомобили выстроили в форме числа «23» в честь Дня защитника Отечества в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Читайте также: В Уфе в честь Дня защитника Отечества из автомобилей выстроили число «23»

08:17 23.02.2022

Более чем в 80 образовательных учреждениях Камчатки прошли уроки мужества, которые для детей в рамках Всеармейской акции «Есть такая профессия — Родину защищать» провели военнослужащие соединений и воинских частей войск и сил на северо-востоке России.

Читайте также: Моряки Тихоокеанского флота провели уроки мужества в 80 школах Камчатки

08:18 23.02.2022

Салют прогремит в Воронеже 23 февраля, в связи с этим движение через Чернавский мост временно закроют, сообщили в пресс-службе администрации города.

Читайте также: В Воронеже движение по Чернавскому мосту перекроют из-за салюта

08:19 23.02.2022

По случаю Дня защитника Отечества, отмечаемого в России 23 февраля, управление статистики Алтайского края обнародовало некоторые данные о мужчинах, проживающих в регионе.

Читайте также: Статистики рассказали о мужчинах, проживающих в Алтайском крае

08:20 23.02.2022

22 февраля в Калужском доме музыки прошли торжества, посвящённые Дню защитника Отечества.

Читайте также: В Калуге чествовали защитников Отечества

08:23 23.02.2022

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отмечает, что День защитников Отечества «символизирует мужество, отвагу и честь — качества, присущие настоящим воинам».

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