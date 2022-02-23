Тегеран, , 07:51 — REGNUM 22 февраля первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на встрече с заместителем премьер-министра Казахстана заявил, что Тегеран готов расширять связи с Нур-Султаном путем подготовки оперативного плана.

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Заместитель премьер-министра Казахстана Бахыт Султанов встретился с Мохбером в Тегеране.

В ходе встречи Мохбер подчеркнул необходимость расширения сотрудничества и сделок между Ираном и Казахстаном в областях торговли, экономики, промышленности, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, призвав к активизации деятельности совместных комиссий.

Он также отметил, что проведение совместных выставок поможет частному сектору в обеих странах определить рамки существующих возможностей.

Первый вице-президент также упомянул организации ШОС, ОЭС и ЕАЭС и призвал оказывать поддержку частному сектору государств-членов в расширении торговых операций между предпринимателями.

Высокопоставленный казахстанский чиновник приветствовал внешнюю политику президента Ибрагима Раиси по расширению связей с соседними странами и подчеркнул важность проведения совместных заседаний комиссий и специализированных выставок.