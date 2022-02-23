Аддис-Абеба, , 06:56 — REGNUM Не менее семи человек погибли в результате обвала на золотодобывающей шахте в регионе Оромия в Эфиопии, передает Fana Broadcasting.

Эфиопия A.Davey

Сообщается, что инцидент произошел, когда на месторождении велась добыча золота кустарным способом. В результате обвала погибли семеро человек, еще 11 получили различные травмы. Пока причины произошедшего не известны. В настоящее время расследованием инцидента занимаются местные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля на шахте в Буркина-Фасо произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел из-за пожара на складе контрабандной взрывчатки. В результате взрыва погибли 59 человек, еще 50 получили травмы различной степени тяжести. Отмечалось, что среди пострадавших были женщины и дети.

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