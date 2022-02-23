Гонконг, Китай, 23 февраля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Гонконгская фондовая биржа, торги на которой накануне завершились значительным снижением на фоне обострения ситуации вокруг Украины, 23 февраля открылась ростом основных котировок. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Рост

Вскоре после открытия индекс Hang Seng поднялся на 97 пунктов (0,42%), до уровня 23 617. По данным на 06:50 мск Hang Seng составлял уже 23 672,55 пункта, прибавив 152,55 (0,65%).

Рост индекса в основном обеспечивают акции банков, а также высокотехнологичных и сырьевых компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 февраля снижением на фоне продолжения нарастания геополитических рисков в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, а также на ожиданиях по монетарному ужесточению ФРС.