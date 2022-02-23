Нур-Султан, , 06:54 — REGNUM Авиасообщение между Казахстаном и Украиной может незамедлительно приостановить казахстанская авиакомпания Air Astana в связи с ситуацией вокруг Украины, 23 февраля сообщили в пресс-службе организации.

Air Astana Maarten Visser

Вместе с тем представители авиаперевозчика отметили, что полеты продолжаются, поскольку на украинской территории есть граждане Казахстана, которым необходимо вернуться на родину. Для этого Air Astana планирует выполнять рейсы в Киев по альтернативному маршруту, избегая потенциально конфликтной зоны.

Полеты будут происходить с технической остановкой в казахстанском городе Атырау, а также с более поздним прибытием и вылетом из украинской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила до конца февраля полеты в Киев и Одессу, а французская Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы между столицами Франции и Украины.

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