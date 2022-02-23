Тегеран, 23 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. 22 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на саммите ФСЭГ, что природный газ — это экологически чистое, безопасное топливо с богатыми ресурсами, которое определит будущее мировой энергетики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Шестой саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проходит в Дохе (Катар). В связи с этим президент Исламской Республики Иран принял участие в мероприятии, возглавив высокопоставленную иранскую делегацию.

В своем выступлении на саммите Раиси заявил, что страны, представленные на форуме, имеют схожий взгляд на будущее, несмотря на существующие разногласия.

«Саммит направлен на поддержку суверенитета государств-членов над разведкой природного газа, а также укрепление роли газа в глобальном энергетическом портфеле и увеличение спроса на этот энергоноситель», — отметил иранский президент.

Он подчеркнул, что государства-члены ФСЭГ должны четко донести свое послание до всего мира и использовать газ для укрепления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.