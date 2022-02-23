Тегеран, , 09:50 — REGNUM 22 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что укрепление связей с соседними странами, в частности с арабскими государствами, является основополагающим приоритетом во внешней политике Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан En.mfa.ir

Амирабдоллахиан написал в твиттере, что президент Ирана Ибрагим Раиси был торжественно принят правительством Катара, при этом эмир арабской страны тепло приветствовал его.

«Правительственные и народные отношения между Ираном и Катаром имеют глубокие корни, поскольку были установлены на основе общих интересов», — отметил министр иностранных дел.

«Укрепление отношений с соседними странами, особенно с арабскими странами, является фундаментальным приоритетом внешней политики Ирана», — подчеркнул Амирабдоллахиан, заявив, что Иран протягивает руки ко всем своим соседям.

Ранее иранский президент Ибрагим Раиси отбыл в Катар с двухдневным визитом во главе высокопоставленной делегации. Он примет участие в саммите ФСЭГ и проведет встречи с официальными лицами государств-участников.