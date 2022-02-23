Тегеран, 23 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. 22 февраля советник министра иностранных дел Ирана заявил, что продолжающийся визит президента Ибрагима Раиси в Катар является прекрасной возможностью расширить связи со странами Персидского залива. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В интервью корреспонденту Mehr по внешней политике Абдолла Сохраби заявил, что вступление президента Раиси в должность и его новый взгляд на соседние страны создают прекрасную возможность укрепления связей в регионе, и всего через шесть месяцев меры правительства уже начали приносить свои плоды.

Он остановился на Совете сотрудничества стран Персидского залива и заявил, что культурная и социальная близость, а также прочные отношения между Ираном и соответствующими странами всегда носили традиционный характер.

Сохраби охарактеризовал Катар как страну с высоким политическим интеллектом, заявив, что государство подготовило для себя прочный ландшафт в отношении своих политических взглядов и экономической деятельности, особенно в последние два десятилетия.

«Катарцы обладают достаточными знаниями о возможностях, потенциале, геополитическом и геоэкономическом положении Ирана; кроме того, они являлись второй страной, признавшей Исламскую Республику Иран после Исламской революции 1979 года», — отметил он.

Иранский представитель также упомянул множество соглашений, переговоров и меморандумов о взаимопонимании между Ираном и Катаром, которые остаются невыполненными из-за ряда препятствий. Он подчеркнул, что текущая поездка президента — хорошая возможность для реализации этих сделок.