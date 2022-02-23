Тегеран, 23 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. 22 февраля секретарь Высшего совета Ирана по правам человека раскритиковал использование канадской полицией звукового оружия LRADS против протестующих, способного нанести значительный ущерб слуховым нервам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Продолжая жестокое подавление протестующих, канадская полиция теперь носит LRADS (акустические устройства дальнего действия)», — написал вице-президент судебной власти Ирана по международным делам и генеральный секретарь Высшего совета Исламской Республики по правам человека Казем Гарибабади в своём твиттере.

«LRADS могут нанести значительный ущерб слуховым нервам. Еще один наглый шаг, направленный на подавление голосов несогласных! Тише! Канадские протестующие не кричат!» — заявил он.

Гарибабади напомнил, что люди, подвергшиеся применению LRAD с применением оружия на саммите G20, испытали легкие черепно-мозговые травмы, потерю слуха, звон в ушах, перфорацию барабанной перепонки, боль в ушах, головокружение и дезориентацию.

Он также раскритиковал действия канадской полиции против тысяч протестующих, сказав: «Мирные протестующие в так называемой свободной стране замолкают, и угадайте, что? Никто никогда не осмеливается говорить о вопиющих нарушениях прав человека, ежедневно происходящих в Канаде. Что ж, критиков, возможно, тоже заставили замолчать!»