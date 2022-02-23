Тегеран, 23 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. 22 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что 13-е правительство будет продолжать развивать отношения со странами Латинской Америки, стремясь открыть новые горизонты сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Выступая на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Феликсом Пласенсиа, которая состоялась в кулуарах 6-го саммита глав государств-членов ФСЭГ, Раиси отметил, что сопротивление и принятие твердой позиции против империализма и высокомерных держав, безусловно, приведут к победе.

Он приветствовал сопротивление Венесуэлы давлению и санкциям, заявив, что Иран разработал конструктивный план по развитию взаимодействия с дружественной латиноамериканской страной.

Раиси назвал латиноамериканские государства хорошими примерами победы народов в сопротивлении высокомерным державам. «В дополнение к запасам нефти и газа в таких странах, как Венесуэла, есть люди, которые решили противостоять чрезмерным требованиям гегемонов», — заявил иранский президент.

Он также назвал отношения между Ираном и Венесуэлой «стратегическими» и призвал к дальнейшему выполнению двусторонних соглашений.