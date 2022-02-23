Тегеран, , 11:45 — REGNUM 22 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси назвал иранцев, проживающих за рубежом, ценным социальным капиталом и активами Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эбрахим Раиси khamenei.ir

Президент сделал это заявление на встрече, состоявшейся в Дохе с иранцами, проживающими в Катаре. Раиси находится в катарской столице для участия в саммите Форума стран-экспортеров газа.

Ссылаясь на свои переговоры с эмиром и премьер-министром Катара, иранский президент заявил, что между двумя странами существует серьезная воля к укреплению экономических и торговых отношений.

В своем выступлении президент призвал всех иранцев за пределами страны приложить усилия для сохранения культуры своей родины.

Он отметил: «Нами были приняты эффективные меры для устранения угроз жизни иранцев, проживающих в разных странах». Раиси также подчеркнул, что его правительство поставило сотрудничество с соседями и другими региональными государствами на повестку дня.

«Несмотря на санкции и давление, Исламская Республика Иран преуспела в различных областях», — заявил президент, подчеркнув, что американские официальные лица признали, что их политика максимального давления потерпела поражение.