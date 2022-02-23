Омск, 23 февраля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель регионального Законодательного собрания Владимир Варнавский поздравили жителей региона с Днём защитника Отечества. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют 23 февраля

По словам первых лиц региона, этот праздник «олицетворяет немеркнущую славу и патриотизм российского народа, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и независимость родной земли».

«Защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого патриота и гражданина России», — говорится в поздравлении.

Жителям Омской области пожелали крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в делах и уверенности в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.

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