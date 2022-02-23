Берлин, , 06:32 — REGNUM Решение канцлера Германии Олафа Шольца приостановить сертификацию газопровода «Северного потока — 2» является «лицемерием», 22 февраля заявил глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст.

Канцлер Германии Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Он отметил, что американские власти никак не ограничивали ввоз российской нефти на свою территорию.

«Я считаю это лицемерием, потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали», — сказал парламентарий в беседе с РБК.

По словам Эрнста, ФРГ в ущерб своей экономике должна будет покупать более дорогой и менее экологичный американский сжиженный газ или российское голубое топливо, которое поступает транзитом через Украину по завышенным ценам.

Глава комитета отметил, что приостановка Германией сертификации Nord Stream 2 затрагивает также более десяти других европейских стран, на которых запуск газопровода мог бы повлиять с положительной стороны. Вместе с тем депутат выразил мнение, что ситуация с российским проектом может измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Олаф Шольц заявил, что сертификация «Северного потока — 2» приостановлена на неопределенный срок из-за действий России по отношению к Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Австрия приветствовала «предупредительный выстрел» Европы против России