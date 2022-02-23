Москва, , 06:31 — REGNUM В среду, 23 февраля, в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ожидании весны © ИА REGNUM

В ночь на 24 февраля в Москве преимущественно без осадков. Температура воздуха −5… −3 °C.

Ветер западный 5−12 м/с. Атмосферное давление 74 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +0… +5 °C днём. Ночью — −8… −3 °C.

В четверг, 24 февраля, днём в столице ожидается +0… +2 °C, по области −3… +2 °C, облачно, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C, переменная облачность.