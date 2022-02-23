Салехард, 23 февраля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. На Ямале готовятся встретить День оленевода с 11 марта по 22 апреля. Власти муниципалитетов определяются с локациями, программой и датами, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО День оленевода

График событий опубликован на сайте nordfest.com. В программах Дня оленевода — гонки на оленьих упряжках, соревнования по национальным видам спорта, конкурс на лучший мужской и женский национальный костюмы, работа гостевых чумов, дегустация блюд национальной кухни. В 2022 году на Дне оленевода будут вручаться «чумовые капиталы» ямальским семьям, в которых родился третий и последующие дети.

Традиционно празднование на Ямале стартует с отдаленных поселений Пуровского района, и завершится в Салехарде, где впервые День оленевода будет праздноваться два дня в связи с обширной программой. В столице Ямала запланирована выставка охотничьих лаек, будет организован пробег упряжек ездовых собак, а также состоятся показательные выступления по фристайлу на мотоциклах и снегоходах, сноукайтингу и парапланеризму.