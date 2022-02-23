Оттава, , 06:21 — REGNUM Россия отреагирует на новый пакет санкцией, введенных Канадой за решение признать Донецкую и Луганскую народные республики, заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

В Канаде холодает

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«Разумеется, Россия будет отвечать. Ответ будет выработан в соответствии с принципами взаимности, который в дипломатической межгосударственной практике никто не отменял. Он обязательно последует», — цитирует его ТАСС.

Степанов добавил, что канадские санкции против России не окажут влияния на российскую внешнюю политику. При этом посол отметил, что Москва была готова к введению такого пакета ограничительных мер со стороны Канады и США. Тем не менее Степанов выразил недоумение решением Канады внести в черные списки членов Государственной думы России и Совета Федерации, проголосовавших за признание ЛНР и ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады анонсировали первый этап введения санкций против России. Оттава запретила ведение финансовой и экономической деятельности с ЛНР и ДНР, а также ввела санкции против российских депутатов, голосовавших за признание республик Донбасса. Кроме того, Канада решила направить в Восточную Европу дополнительный военный контингент.

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