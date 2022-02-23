Луганск, 23 февраля 2022, 06:18 — REGNUM В Луганске, в районе троллейбусного депо утром 23 февраля произошёл очередной террористический акт — прогремел взрыв. Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на месте взрыва в настоящее время работают оперативные службы и правоохранительные органы республики. Другой информации пока не поступало.
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