Луганск, 23 февраля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Луганске в районе троллейбусного депо утром 23 февраля произошёл очередной террористический акт — прогремел взрыв. Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает в своём Telegram-канале.

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СЦКК «В Луганске произошёл очередной террористический акт! В 04:15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв».

Отмечается, что на месте взрыва в настоящее время работают оперативные службы и правоохранительные органы республики. Другой информации пока не поступало.

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